Jonathan Riley, 4 aprile 2003, Regno Unito

Jonathan Riley è nato nel 2003 nel Regno Unito. Appassionato di videogame, ha iniziato a gareggiare al simulatore nel 2018, diventando un pilota professionista. Vincitore nel 2022 della Ferrari Esports Series, in cui si è distinto nella Grand Final con un ottimo hotlap alla guida di una 488 GT3 Evo sul circuito di Indianapolis, Jonathan entra a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team in forza dei suoi ottimi risultati. Il suo circuito preferito è quello che scalda il cuore di ogni tifoso Ferrari: Monza, per via della sua unicità a livello di preparazione e set-up delle vetture. Oltre alla carriera da pilota, Jonathan studia alla facoltà di Fisica dell’Università di Birmingham.