Gergo Baldi, 13 giugno 1995, Ungheria

Tifoso della Scuderia Ferrari sin da piccolo, Gergo Baldi ha iniziato a coltivare il sogno di diventare un pilota professionista dopo aver assistito alla vittoria del Campionato Mondiale di F1 da parte di Kimi Raikkonen nel 2007.

A partire dal 2015 si cimenta nel mondo delle corse reali, riuscendo a vincere la Suzuki Swift Cup ungherese l’anno successivo. Successivamente Gergo sposta le sue attenzioni sul mondo del simracing, conquistando un promettente secondo posto nel WTCC Esports Championship nel 2017 e la vittoria nel 2019 e nel 2020 del campionato Esports WTCR.

Gli anni successivi alterna gare real a sporadiche partecipazioni a competizioni simracing, fino al 2023. Anno in cui Gergo Baldi torna virtualmente in pista e risulta tra i tre vincitori della Ferrari Esports Series, guadagnandosi l’opportunità di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.

Oltre alla sua carriera di pilota, Gergo è stato in passato, per tre anni, un membro di un team Formula Student, partecipando attivamente alla costruzione e allo sviluppo di un’auto da corsa elettrica simile alle categorie Formula.