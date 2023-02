Bardia Broumandgohar, 17 aprile 2003, Iran

Bari Broumand, il cui nome per esteso è Bardia Broumandgohar, è nato nel 2003 in Iran. Appassionato di sport sin da piccolo, ha giocato a calcio e basket, ma è stato il mondo dei motori a rappresentare la sua autentica vocazione. A sei anni è salito per la prima volta su un kart e in breve tempo ha conquistato per sette volte il titolo nazionale. Nel 2020 ha debuttato nella F1 Esports Series con il team Mercedes nel Gran Premio di Cina, ma è dall’anno successivo, con il team McLaren Shadow, che è riuscito a mostrare il proprio valore con un promettente quinto posto nel campionato 2021 e un quarto nel 2022. Al suo attivo due pole position e una vittoria.