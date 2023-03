Una line-up tutta nuova per lo Scuderia Ferrari Esports Team

Lo Scuderia Ferrari Esports Team si affaccia alla stagione 2023 con una line-up completamente rinnovata che è destinata ad arricchirsi nel corso dell’anno, man mano che i vari campionati che lo vedranno coinvolto prenderanno il via. La squadra nella F1 Esports Pro Championship sarà rappresentata da due talenti come Nicolas Longuet e da Bari Borumand, ma farà parte del team anche Jonathan Riley, fresco vincitore della Ferrari Esports Series.

Nicolas. Longuet, francese nato nel 2002 in Italia, a Torino, nonostante la giovane età, è un vero e proprio veterano del panorama Esports. Da sempre appassionato di motori, ha deciso di dedicarsi alle gare al simulatore nel 2018, diventando presto vice campione di Francia e guadagnandosi la possibilità di entrare a far parte della F1 Esports Prodraft. L’anno seguente ha debuttato nella F1 Esports Series con il team Red Bull Racing diventando, a 17 anni, il più giovane pilota ad essere mai salito sul podio. Negli anni successivi ha gareggiato per Renault, Alpine e Alfa Romeo conquistando tre vittorie e sei pole position e anche il quarto posto nel campionato 2020.

Bari. Broumand, il cui nome per esteso è Bardia Broumandgohar, è nato nel 2003 in Iran. Appassionato di sport sin da piccolo, ha giocato a calcio e basket, ma è stato il mondo dei motori a rappresentare la sua autentica vocazione. A sei anni è salito per la prima volta su un kart e in breve tempo ha conquistato per sette volte il titolo nazionale. Nel 2020 ha debuttato nella F1 Esports Series con il team Mercedes nel Gran Premio di Cina, ma è dall’anno successivo, con il team McLaren Shadow, che è riuscito a mostrare il proprio valore con un promettente quinto posto nel campionato 2021 e un quarto nel 2022. Al suo attivo due pole position e una vittoria.

Jonathan. Riley è nato nel 2003 nel Regno Unito. Appassionato di videogame, ha iniziato a gareggiare al simulatore nel 2018, diventando un pilota professionista. Vincitore nel 2022 della Ferrari Esports Series, in cui si è distinto nella Grand Final con un ottimo hotlap alla guida di una 488 GT3 Evo sul circuito di Indianapolis, Jonathan entra a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team in forza dei suoi ottimi risultati. Il suo circuito preferito è quello che scalda il cuore di ogni tifoso Ferrari: Monza, per via della sua unicità a livello di preparazione e set-up delle vetture. Oltre alla carriera da pilota, Jonathan studia alla facoltà di Fisica dell’Università di Birmingham.

Impegnati su più fronti. Lo Scuderia Ferrari Esports Team è atteso da un 2023 intenso i cui programmi saranno definiti a breve. Tra i campionati ai quali la squadra prenderà parte la F1 Esports Series Pro Championship e a diverse serie GT. Nel corso della stagione saranno annunciati anche nuovi componenti del team.





Nicolas Longuet, Sim Driver

"Per me si tratta di un sogno che diventa realtà! Forse non tutti sanno che sono per metà italiano, quindi è fantastico per me poter finalmente rappresentare anche questo paese con lo Scuderia Ferrari Esports Team. Sarà un anno emozionante e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme."





Bari Broumand, Sim Driver

"È fantastico poter entrare a far parte di questa squadra così prestigiosa. Per me è un vero onore poter rappresentare la Ferrari. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di cominciare."





Jonathan Riley, Sim Driver

"È davvero speciale vedere che tutto il duro lavoro fatto per emergere in un campionato competitivo come la Ferrari Esports Series viene ripagato con l’ingaggio nello Scuderia Ferrari Esports Team. È una fantastica opportunità e aspetto con impazienza di potermi mettere al volante per rappresentare questo brand così prestigioso."





Marco Matassa, Team Principal

"Siamo orgogliosi di presentare la nostra line-up per la stagione 2023. Abbiamo deciso di rinnovare per intero il parco piloti perché abbiamo compreso che era giunto il momento di voltare pagina. I risultati delle ultime due stagioni non sono stati all’altezza delle nostre aspettative e abbiamo dunque deciso di ripartire da un foglio bianco, puntando su due talenti giovani ma molto solidi come Nicolas e Bari. Sono sicuro che porteranno nel team la competenza, la determinazione e la voglia di vincere che ci permetteranno di fare il salto di qualità che desideriamo. Come Scuderia Ferrari Esports Team non possiamo accontentarci di piazzamenti, dobbiamo puntare alla vittoria e credo che con le scelte fatte abbiamo creato le condizioni per tornare in tempi brevi a lottare nelle posizioni di vertice della classifica. Un grande benvenuto anche a Jonathan, che tanto bene ha fatto nella Ferrari Esports Series ed è pronto a rappresentarci nei campionati Gran Turismo che ci vedranno impegnati già nei prossimi mesi. In bocca al lupo a tutti."