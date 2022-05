Tonizza passa in testa al campionato, rammarico per Pawlowski

David Tonizza è passato al comando della classifica del Mobileye GT World Challenge Sprint Series Pro Class con il secondo gradino d’onore raccolto in altrettante gare. Il sim driver dello Scuderia Ferrari Velas Esports team ha saputo brillare fin dalle prove e soltanto il traffico in pista gli ha impedito di raccogliere quella che sarebbe stata una vittoria decisamente meritata. Rammarico anche per Kamil Pawlowski che è stato anche al comando prima di scivolare in decima posizione durante un concitato finale di gara.

Qualifiche. La giornata era iniziata nel migliore dei modi per David dal momento che aveva stabilito la pole position precedendo di 80 millesimi James Baldwin (Veloce) e di 90 Tobias Gronewald (Mercedes-AMG E-Sports Team UOL). Kamil, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 14, ha ottenuto il settimo tempo a 158 millesimi dal compagno di squadra.

Gara. Al via Tonizza ha mantenuto la testa del gruppo, mentre Pawlowski è venuto a contatto con due Bentley perdendo una posizione e danneggiando lievemente la propria vettura. James Baldwin è sempre rimasto appiccicato al sim driver italiano ma non è mai riuscito veramente a sferrare un attacco. Il momento decisivo è arrivato dunque a venti minuti dal termine, quando Baldwin è rientrato al box per il pit stop obbligatorio, un giro prima di David che nella tornata in più in cui è rimasto fuori si è ritrovato davanti il doppiato Niklas Houben (RBG eSports) che gli ha fatto perdere quei pochi decimi che lo hanno costretto a subire l’undercut del rivale.

Kamil. Pawlowski, dal canto suo, è stato protagonista di una bella rimonta che, nel gioco dei pit stop, lo ha addirittura portato ad occupare la prima posizione per alcuni passaggi. Poi però un pit stop lungo lo ha penalizzato facendolo retrocedere in classifica e nel tentativo di recuperare il polacco ha commesso qualche errore che non gli ha permesso di raccogliere un risultato migliore del decimo posto. Guardando il lato positivo, per lui si tratta comunque dei primi punti da pilota dello Scuderia Ferrari Velas Esports Team.

Classifica. Grazie ai due secondi posti, Tonizza guida la classifica con 60 punti, uno più di Daire McCormack, vincitore della prima gara a Misano – ieri terzo con la vettura del Munster Rugby Gaming –, undici più di Baldwin e 14 più di Gronewald. Pawlowski è invece 14° con sette punti. Prossimo appuntamento l’8 giugno sulla pista del Nürburgring.