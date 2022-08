Tonizza chiude terzo nel campionato Mobileye GT World Challenge Europe Esports

David Tonizza si è classificato al terzo posto nel Mobileye GT World Challenge Europe Esports al termine di una stagione che ha visto l’alfiere dello Scuderia Ferrari Velas Esports Team protagonista di due piazzamenti sul podio e di tante belle prestazioni nell’arco delle cinque gare della stagione.

Impresa. Il sim driver italiano è arrivato all’ultimo appuntamento di Monza ancora potenzialmente in lizza per il titolo, anche se il vantaggio di James Baldwin – 18 punti – rendeva la rincorsa una vera e propria impresa. A complicare le cose ci si è messa la pioggia che è caduta sulla pista di Monza con intensità variabile rendendo imprevedibili le qualifiche. Tonizza alla fine si è dovuto accontentare di schierare la propria Ferrari 488 GT3 in undicesima posizione, mentre anche peggio è andato all’altro alfiere dello Scuderia Ferrari Velas Esports Team, Kamil Pawlowski, solo 24°.

Gara. Al via, sempre in condizioni di bagnato, David è rimasto undicesimo, mentre Kamil è presto risalito 19° prima di essere sanzionato con un drive-htorugh per aver causato un incidente. Nelle prime fasi però Tonizza è venuto a contatto con Jordan Grant-Smith (Race Anywere Simsport) e questo gli è costato una penalizzazione di cinque secondi. Con la 488 GT3 poco a suo agio sul bagnato – anche a causa dei 10 kg di zavorra imposti dal Balance of Performance (BOP) – David ha fatto il possibile ma non è riuscito a risalire oltre il sesto posto, mentre Kamil si è piazzato 17°. Per il pilota italiano c’è dunque il terzo posto dietro a Baldwin (Veloce) e a Daire McCormack (Munster Rugby Gaming). Kamil ha chiuso il suo primo campionato 21°.