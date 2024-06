PSGL e SRO: due campionati vinti in tre giorni per il team

Doppio successo in pochi giorni per lo Scuderia Ferrari Esports Team, che in rapida successione conquista il campionato costruttori di PSGL Season 34 con Bari Broumand e Nicolas Longuet su F1 23 e vince la SRO Sim Pro Series con Chris Harteveld su Assetto Corsa Competizione.

F1: si comincia a fare sul serio – In attesa del campionato F1 Esports, lo Scuderia Ferrari Esports Team bissa il successo ottenuto da Bari Broumand nella categoria piloti in PSGL Season 33 ad aprile, vincendo il campionato costruttori della Season 34 con Bari Broumand e Nicolas Longuet al termine di una serie di gare in cui la continuità di performance è stata fondamentale.

Entrambi i piloti si sono resi protagonisti di vittorie e podi importanti che hanno permesso al team di chiudere la stagione con 144 punti in totale, dieci in più dei primi inseguitori.

La continuità di Chris Harteveld per la vittoria finale – Un altro straordinario esempio di quanto ogni singolo punto, soprattutto in Esports, può essere prezioso, è la vittoria di Chris Harteveld nella categoria piloti di SRO Sim Pro Series su Assetto Corsa Competizione.

Il pilota olandese dello Scuderia Ferrari Esports Team, impegnato in questa competizione insieme a Jordan Sherratt, nonostante diverse gare complicate è sempre riuscito a guadagnare punti e a mantenere viva la lotta per il campionato fino alla tappa finale di Barcellona. Il secondo posto conquistato sul circuito di Montmeló, terzo podio personale, unito a una serie di combinazioni di risultati favorevoli, ha infine permesso a Chris Harteveld di raggiungere il successo finale.

Una vittoria che chiude in grande stile l’annata dello Scuderia Ferrari Esports Team su Assetto Corsa Competizione, dopo il terzo posto finale ottenuto dall’equipaggio formato da Chris Harteveld, Jordan Sherratt, Jonathan Riley e Andrea Capoccia nel campionato SRO Intercontinental GT Challenge Esports poche settimane fa.

Formula Sim Racing e Virtual Endurance Championship – Prosegue invece a pieno regime l’annata per i piloti dello Scuderia Ferrari Esports Team impegnati su piattaforma rFactor2. Dennis Jordan, Alex Siebel e Timotej Andonovski saranno impegnati il 7 ottobre nella 1000 miglia di Road Atlanta, dopo il quarto posto ottenuto nella prima gara di campionato a Monza.

Passando alle ruote scoperte, Alex Siebel ha ottenuto il quarto posto nel GP del Giappone nel campionato Formula Sim Racing, mentre lo sfortunato incidente che ha coinvolto Dennis Jordan al primo giro ha complicato la lotta al vertice verso l’ultima gara del 15 ottobre in Brasile.