Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team scalda i motori: inizia l’ultima fase della preparazione per Tonizza, Leigh e Donoso

Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team scalda i motori e infittisce gli allenamenti in vista della nuova stagione della F1 Esports Series Pro Championship che prenderà il via a fine agosto. La squadra rispetto all’anno scorso ha ulteriormente aumentato il proprio tasso di esperienza confermando i due titolari e affiancando loro un pilota di assoluto rilievo.



La line-up. Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team vedrà ancora una volta al volante delle proprie vetture i due ex campioni della categoria già in gara lo scorso anno: l’italiano David Tonizza, 20 anni, vincitore della stagione 2019 all’esordio nella serie, e Brendon Leigh, 23, che di questo campionato era stato il mattatore nel 2017 e nel 2018. A loro si aggiungerà un rivale della prima ora dell’inglese, Fabrizio Donoso Delgado, nato a Santiago del Cile il 19 giugno 1999 ma cresciuto in Svizzera. Fu proprio lui a contendere a Brendon il primo campionato della F1 Esports Series.

Formato. Il calendario della serie deve ancora essere ufficialmente annunciato; nei prossimi giorni parte del programma di allenamento sarà condiviso con i follower e diverse sessioni saranno trasmesse anche via Twitch.





David Tonizza, Sim driver #95

“La nuova stagione di F1 Esports sta per cominciare: gli allenamenti sono già in corso e ci stiamo impegnando al massimo per arrivare pronti all’appuntamento inaugurale. Abbiamo cambiato alcune metodologie di preparazione che ci dovrebbero mettere in condizione di rendere ancora più efficienti le scelte in termini di strategia che fin dall’anno scorso prepariamo anche con il supporto di alcuni ingegneri del team di Formula 1.”





Brendon Leigh, Sim Driver #72

“Sono pronto e carico in vista della stagione che sta per cominciare. Ci alleneremo intensamente nelle prossime settimane per arrivare più che mai pronti alla nuova stagione. In questa stagione voglio fare un passo avanti rispetto all’anno scorso nella mia gestione di gara”.





Fabrizio Donoso, Sim Driver #88

“Mi sono allenato molto in questi ultimi giorni e non vedo l’ora di fare una full immersion nel team. Ferrari mi ha affidato un ruolo molto importante dal momento che dovrò aiutare David e Brendon negli allenamenti ma anche fare loro da stimolo con le mie qualità. Credo che insieme possiamo ottenere risultati importanti per la nostra squadra e che possiamo raggiungere i traguardi che ci siamo preposti”.





Marco Matassa, Team Principal

“Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team in questa stagione può contare su una line-up ancora più forte per affrontare la F1 Esports Series da protagonisti. I traguardi che ci poniamo sono come sempre molto ambiziosi: “Vogliamo il primo posto nella classifica a squadre nel Pro Championship, un traguardo che nei tre anni di presenza in questa serie non abbiamo ancora raggiunto. Vogliamo ovviamente anche tornare a vincere nella classifica piloti e con David, Brendon e Fabrizio credo che abbiamo tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo”.