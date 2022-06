Fabrizio Donoso entra nello Scuderia Ferrari Velas Esports Team

Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team è lieto di comunicare un nuovo prestigioso innesto nella propria line-up: il cileno Fabrizio Donoso entra a far parte della squadra e affiancherà David Tonizza, Brendon Leigh e Kamil Pawlowski nell’intensa stagione che vede il team di Maranello impegnato su più fronti.

Grande esperienza. Fabrizio Donoso Delgado è nato a Santiago, in Cile, il 19 giugno 1999 ma è cresciuto in Svizzera. Parla quattro lingue (spagnolo, francese, italiano e inglese) e ha voluto a lungo diventare un campione di calcio prima di essere rapito dalla passione per gli Esports e in particolare per la serie virtuale di Formula 1. La sua esperienza in questo campo è notevole: ha cominciato nel 2017, quando si è classificato al secondo posto alle spalle del solo Brendon Leigh. Negli ultimi due anni ha militato nelle file di Renault Velocity e Alpine F1 Esports dove lo scorso anno è salito due volte sul podio. Come i suoi due compagni di team, anche Donoso ha fatto alcune esperienze da pilota in monoposto, nella fattispecie con una vettura di Formula 4.

Stagione intensa. Fabrizio è atteso, al pari dei suoi due compagni di squadra, da un 2022 particolarmente intenso. Il team sarà infatti impegnato nella stagione 2022 del F1 Esports Series Pro Championship per il quale si preparerà insieme a Tonizza e Leigh. La squadra è anche impegnata nei campionati della galassia SRO e dunque nella Pro Class del Mobileye GTWC Europe Sprint Series – dove Tonizza si trova in testa al campionato e viene affiancato da Kamil Pawlowski – nella serie Endurance e nel campionato Intercontinental che vede impegnati sim driver di tutto il mondo.

Fabrizio Donoso, Sim Driver Scuderia Ferrari Velas Esports Team

“Ho iniziato il 2022 senza sapere quale fosse il mio futuro e ho avuto la fortuna che Ferrari decidesse di credere in me per questa stagione negli Esports. Tutti quelli che mi conoscono sanno che gareggiare per questo leggendario team è sempre stato un sogno per me e finalmente si sta avverando. Non vedo l’ora di poter lavorare con Brendon, David e Kamil e sono sicuro che possiamo raggiungere i traguardi che ci siamo preposti.”

Marco Matassa Team Principal Scuderia Ferrari Velas Esports Team

“Come Scuderia Ferrari Velas Esports Team siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Fabrizio Donoso nel nostro team al fianco di Brendon Leigh, David Tonizza e Kamil Pawlowski. Sono convinto che con la sua esperienza possa aiutare tutta la squadra a crescere e massimizzare il proprio potenziale”