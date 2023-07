Dennis Jordan vince il campionato GT Challenge con lo Scuderia Ferrari Esports Team

Dopo la vittoria di Bari Broumand nel campionato PSGL di F1 22,, la nuova stagione sportiva dello Scuderia Ferrari Esports Team prosegue con un nuovo successo e un secondo posto, questa volta nella categoria Gran Turismo.

Dennis Jordan, impegnato con la Ferrari 488 GT3, ha infatti conquistato la vittoria nel campionato GT Challenge su piattaforma rFactor2 al termine di sei gare - tutte disputate su circuiti statunitensi - in cui ha dimostrato una straordinaria continuità di risultati insieme a tutto il team Scuderia Ferrari Esports.

La chiave per il successo. Dal debutto a Sebring come pilota Ferrari, passando per il mitico cavatappi di Laguna Seca e il traguardo finale di Daytona, Dennis Jordan è riuscito a conquistare il campionato GT Challenge massimizzando in maniera impeccabile le sue performance, conquistando punti importanti a ogni gara senza mai scendere sotto la quinta posizione in classifica. I suoi tre secondi posti in sei gare, impreziositi da un fantastico sorpasso nelle ultime curve di Indianapolis, hanno poi permesso al pilota tedesco un dominio Scuderia Ferrari Esports pressoché incontrastato in graduatoria.

Il secondo posto di Alex e l’acuto di Timotej. Anche il secondo posto nel campionato GT Challenge è infatti occupato da un nuovo arrivato nel roster Scuderia Ferrari Esports: Alex Siebel, protagonista di ottime prestazioni e in corsa per la vittoria finale sino all’ultima gara; così come Timotej Andonovski, che ha concluso in crescendo il campionato conquistando il primo posto a Lime Rock Park e il quinto piazzamento in classifica generale.