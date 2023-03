Winter Challenge, le voci dal podio di gara 1 ad Abu Dhabi

Nella prima gara disputata ad Abu Dhabi, in occasione dei Ferrari Racing Days, Jeremy Clarke è il vincitore nel Trofeo Pirelli e James Geddie nella Coppa Shell Winter Challenge.

Tra i piloti della serie Asia Pacific, Yudai Uchida taglia per primo il traguardo nel Trofeo Pirelli Am, e s’aggiudica il titolo per la stagione 2022. Kanji Yagura e Baby Key salgono sul gradino più alto del podio rispettivamente nella Coppa Shell e nella Coppa Shell AM. Ecco le voci dei vincitori.

Jeremy Clarke, vincitore Trofeo Pirelli Winter Challenge: “Abu Dhabi è sempre fantastica, è una pista scorrevole, stasera mi sono davvero divertito in gara. Mi piacciono le sfide sotto le luci, in notturna, è qualcosa di speciale. Il mio obiettivo per domani? Mi piacerebbe proseguire con un'altra vittoria”.

James Geddie, vincitore Coppa Shell Winter Challenge: “Ad Abu Dhabi ho trovato davvero un'atmosfera professionale. Gara 1 è stata una sfida dura, ma l'assetto della macchina e la strategia sono stati fantastici”.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli Am APAC: “Sono felice di aver vinto la gara e di essermi assicurato il titolo. Ho sentito un po' di pressione prima della partenza, ma la mia strategia era quella di non incorrere in contatti e di non fare errori. Affronterò gara 2 senza alcuna pressione. Quale tracciato di questa annata ricordo in modo speciale? Forse la pista che amo di più è Suzuka, ma non posso dimenticare le due ‘cattedrali’ della Ferrari, Imola e il Mugello”.

Kanji Yagura, vincitore Coppa Shell APAC: “Per me è stata una gara fantastica di cui sono davvero contento”.

Baby Key, vincitore Coppa Shell Am APAC: “È stata una prova davvero difficile e dura, in cui ho cercato di attaccare in ogni curva, gestendo le frenate più brusche e rimanendo concentrato per finire al meglio la gara”.