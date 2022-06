Vittorie per Pin e Ziemian in Gara 1 a Budapest

Nella prima giornata del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che si disputa sul tracciato dell’Hungaroring arriva la terza vittoria stagionale per Doriane Pin (Scuderia Niki - Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli, risultato che le permette di guadagnare punti preziosi e allungare nella classifica generale. Tra gli Am, Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST) prosegue la striscia di successi consecutivi e arriva a quota cinque in questa edizione dei 30 anni del monomarca di Maranello. Nella Coppa Shell Roman Ziemian (FML - D2P) trasforma la pole in trionfo, mentre tra gli Am prima affermazione per Maurizio Pitorri (CDP - Best Lap).