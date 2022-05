Vittoria per gli esordienti Morrow e Ambrose a Snetterton

Trofeo Pirelli. La gara è iniziata con Lucky Khera (Graypaul Birmingham) di nuovo in pole position, H. Sikkens (H.R. Owen London) in seconda posizione dopo non essere riuscito a eguagliare la sua performance di sabato, e con Morrow in terza. Inizialmente in lotta con Graham De Zille (Meridien Modena), Morrow ha mantenuto i nervi saldi per tenere il passo del duo di testa.

In discesa sul rettilineo di ritorno, all'altezza della curva Brundle, sia Khera sia Sikkens hanno perso aderenza e sono usciti fuori traiettoria, con Morrow lesto ad approfittarne per ottenere la prima posizione. Khera e Sikkens hanno continuato a lottare dietro al debuttante, ma un secondo errore di Sikkens ha portato la sua Ferrari 488 Challenge Evo fuori pista pochi giri dopo, facendolo scivolare in quinta posizione. Khera si è messo all'inseguimento di Morrow, ma non è riuscito a raggiungerlo prima della bandiera a scacchi, regalando al pilota di Charles Hurst la sua prima vittoria. Sikkens ha recuperato posizioni, superando in maniera decisa De Zille al penultimo giro e conquistando l'ultimo gradino del podio.

Coppa Shell. Una familiare rivalità in pista è stata interrotta dal nuovo arrivato Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon). Partito in seconda posizione dietro a Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e davanti a Paul Rogers (JCT600 Brooklands), Ambrose era determinato a bissare il successo di ieri in Gara 1. Nonostante un avvio di gara complicato, il pilota di Dick Lovett Swindon ha recuperato il passo per attaccare la prima posizione di classe, approfittando della bagarre tra Rogers e Simmerson. Ambrose ha chiuso la gara in prima posizione con 7”413 secondi dagli inseguitori, separati a loro volta da 0”620, con Simmerson che è riuscito a difendere il secondo posto dagli attacchi di Rogers.



Programma. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK continua la sua stagione 2022 il mese prossimo sul circuito di Donington Park, il 25-26 giugno. Il terzo appuntamento del campionato vedrà le vetture del Cavallino Rampante affrontare il più antico circuito automobilistico del Regno Unito ancora attivo, con Lucky Khera (Graypaul Birmingham) in testa alla classifica nella classe Trofeo Pirelli, davanti al rivale H. Sikkens (H.R. Owen London), protagonista di una rimonta impressionante a Snetterton, con due podi, dopo aver saltato la prima gara del campionato 2022.



Nel frattempo, il nuovo arrivato Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon) cercherà di continuare la sua striscia di podi e di estendere il suo vantaggio in Coppa Shell, mentre i rivali Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600 Brooklands), divisi da un solo punto in classifica, continueranno a darsi battaglia per la seconda posizione.

Restano tre round del campionato 2022, con le auto e i piloti che faranno tappa anche a Brands Hatch e a Silverstone per il finale di stagione a settembre. Tutte le sessioni di qualifica e le gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK saranno trasmesse in diretta streaming sul sito live.ferrari.com.