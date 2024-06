Ventidue Ferrari in pista al Mugello

Si spengono i motori delle Ferrari protagoniste del primo appuntamento di Club Competizioni GT, iniziativa nata nel 2019 che porta in pista le GT da competizione degli ultimi trent’anni.

Al Mugello si è confermato il trend di crescita già evidenziato nella scorsa stagione, con ventidue vetture impegnate nelle sessioni di prove libere nei due giorni previsti in Toscana. A farla da padrone è stata la 488 GT Modificata, presente in dodici unità, che rappresenta la sintesi più alta tra le 488 GTE e 488 GT3 Evo 2020 che hanno segnato un’epoca di trionfi e successi nei principali campionati per vetture derivate dalla serie. Le 488, nelle loro varie versioni, sono state molto attive in pista, alternandosi anche ad alcuni esemplari di 458 Italia, nelle specifiche GT3 e GTE.

Come di consueto, i clienti hanno potuto contare sui preziosi consigli di Toni Vilander, tutor del programma e protagonista di numerosi successi sul circuito toscano.

Le vetture di Club Competizioni GT torneranno in pista a fine aprile, dal 24 al 28, sul tracciato statunitense del COTA che, nello stesso fine settimana, ospiterà il debutto agonistico della Ferrari 296 Challenge nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America.