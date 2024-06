Uchida e Kunihiro inarrestabili a Suzuka

Trofeo Pirelli. Nella classe principale, Kazuya Oshima si è assicurato la pole position e ha fatto il suo debutto nella classe, ma Yudai Uchida gli è stato subito alle calcagna. Dopo aver conquistato la seconda posizione alla prima curva, al secondo giro Uchida è passato in testa al tornante con un sorpasso fulmineo, portando a quattro le sue vittorie nel Trofeo Pirelli con un distacco di ben 15 secondi alla fine dei 30 minuti e 14 giri di gara.

Nel Trofeo Pirelli Am, Motohiro Kotani ha conquistato la pole position, ma è stato un po' instabile al momento della partenza. Tuttavia, Kotani ha recuperato rapidamente lo slancio e ha condotto una gara intensa, lasciando il suo rivale più vicino a più di dieci secondi di distanza e conquistando la sua seconda vittoria consecutiva nella classe.

Coppa Shell. Nella Coppa Shell, con sei vetture al via, Ryuichi Kunihiro è partito dalla seconda posizione e ha superato il poleman Kazutaka Miura, che aveva vinto la precedente Gara 1, per prendere il comando. Kunihiro è rimasto a distanza ravvicinata dal leader fino alla chicane nelle fasi finali della gara, dove ha permesso a quest’ultimo di passarlo - anche se la difesa della posizione da parte di Miura è stata ritenuta eccessiva, con conseguente penalità di 20 secondi, consegnando la vittoria a Kunihiro nella sua gara di debutto del Ferrari Challenge Japan.

Nella classe Coppa Shell Am, Masato Yoneoka ha guidato in modo ammirevole nella finale, conquistando la vittoria con oltre 30 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Yoneoka si è assicurato il successo in tutte le gare di questa stagione, ad eccezione della precedente Gara 1 del quarto round.