Trofeo Pirelli; le voci dal podio

Prima vittoria per la giovanissima Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx). Ad accompagnarla sul podio di Portimao sono Luka Nurmi (Formula Racing) e John Wartique (FML – D2P). Ecco il loro commento.

Luka Nurmi (secondo classificato): “Ho ottenuto il podio ma non sono molto contento, perché non ho mantenuto una buona velocità, ho avuto qualche problema con il set up dell’auto e delle gomme. Spero che domani vada meglio”.



John Wartique (terzo classificato): “Non è il podio che speravo ma sono pur sempre punti. Probabilmente è la peggiore gara che io abbia corso fino ad ora ma l’importante è concentrarsi sull’ottenere il maggior numero di punti possibili per la classifica del campionato. E’ stato importante arrivare alla fine dando sempre il massimo per cercare di scartare il più possibile gli avversari”