Trofeo Pirelli, Gara 1, le voci dal podio

Oulton Park ha riservato emozioni nella prima gara del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge UK. Lo confermano i piloti che hanno occupato i primi tre posti e che abbiamo incontrato appena scesi dal podio: Paul Hogarth e Graham De Zille, rispettivamente secondo e terzo, classificatisi alle spalle dell’imprendibile Lucky Khera.

Lucky Khera, vincitore Trofeo Pirelli: “E stata una grande gara, ho lottato dall’inizio alla fine. In un circuito come questo dove è difficile effettuare sorpassi, è molto importante partire davanti a tutti: per questo motivo sono stato concentrato per conquistare la pole position nelle qualifiche. Adesso devo prepararmi per la prossima corsa che sarà completamente differente da quella di oggi”.

Paul Hogarth, secondo classificato, Trofeo Pirelli: “E stata davvero dura, una gara molto combattuta. Per questo motivo ho scelto di restare fuori dai guai, mantenendo una guida prudente: una scelta che ha premiato, regalandomi la prima soddisfazione della stagione. Devo aggiungere che la vettura era ben assettata anche quando ha iniziato a piovere”.

Graham De Zille, terzo classificato, Trofeo Pirelli: “Una gara davvero impegnativa, ma sono riuscito a mantenere la giusta velocità. Particolarmente ostici sono state le fasi finali quando Faisal Al-Faisal ha provato a superarmi in tutti modi. Ancora non mi capacito di essere riuscito a mantenere il terzo posto fino alla fine con tutta quella pressione, ma ce l’ho fatta!”.