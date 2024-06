Svelati i calendari 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

Il circuito di Spa-Francorchamps è stato il teatro della presentazione dei calendari 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, UK e Japan. Prima di entrare nel vivo con le serie regionali e nazionali, l’annata sportiva dei clienti della Casa di Maranello avrà un prologo invernale con il Winter Round negli Emirati Arabi Uniti, a febbraio, quando i protagonisti del monomarca si daranno appuntamento ad Abu Dhabi.

Winter Round. A inaugurare la stagione sarà l’avveniristico circuito di Yas Marina che accoglierà le vetture da competizione del Cavallino Rampante in concomitanza con i Ferrari Racing Days. A fare da cornice all’attesa ripresa delle corse saranno i riflettori del circuito inaugurato nel 2009, il quale all’inizio della stagione corrente aveva ospitato due round della Winter Challenge.

Abu Dhabi, 1-4 febbraio

Ferrari Challenge Europe. Sei tra gli impianti motoristici più noti del Vecchio continente saranno il palcoscenico della stagione europea del monomarca Ferrari giunto alla trentaduesima edizione. Per tutti gli iscritti un calendario ampiamente rinnovato rispetto all’annata 2023 prima del gran ritrovo autunnale, da tradizione ospitato alle Finali Mondiali.

L’Italia con l’autodromo del Mugello sarà il primo dei sei Paesi interessati dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, dal 2 al 5 maggio, prima che i concorrenti facciano tappa in Ungheria, nel nuovo Balaton Park Circuit, una pista lunga 4,1 chilometri che include 16 curve, tra il 30 maggio e il 2 giugno.

Nel corso dell’estate saranno tre i round che raduneranno piloti e team del campionato. Il circuito di Jerez, in Spagna, aprirà il trittico mediterraneo dal 20 al 23 giugno, anticipando gli eventi del mese successivo, in programma a Portimão, in Portogallo, e a Le Castellet, in Francia, rispettivamente nei fine settimana del 7 e del 28 luglio. Il sesto appuntamento della serie continentale si disputerà al Nürburgring, in Germania, dal 5 all’8 settembre.