Svelati i calendari 2023 di Ferrari Programma XX e F1 Clienti

Il circuito del Paul Ricard, in Francia, ha fatto da cornice alla presentazione dei calendari 2023 di Programma XX e F1 Clienti. Gli appuntamenti in pista si svilupperanno nell’arco di 8 eventi, ospitati in tre diversi continenti, dando modo ai proprietari di alcune delle più apprezzate vetture della Casa di Maranello di essere protagonisti di esclusive attività sportive.

Programma XX e F1 Clienti. La stagione sportiva toccherà tre continenti grazie agli 8 round che si dipaneranno nei primi nove mesi dell’anno, precedendo l’appuntamento conclusivo che, da tradizione, coinciderà con le Finali Mondiali Ferrari, organizzate in un impianto che sarà annunciato nelle prossime settimane.

I due atti inaugurali andranno in scena negli Emirati Arabi Uniti con le date di Dubai, dal 27 al 29 gennaio, e di Abu Dhabi, dal 3 al 5 febbraio, insieme alle 488 Challenge Evo del monomarca del Cavallino Rampante che saranno iscritte alla Winter Series. A seguire il terzo round coinciderà con il primo evento italiano, a Imola, il 21-22 marzo, che anticiperà l’esordio stagionale negli Stati Uniti, al COTA – Circuit of The Americas, il 22-24 aprile. Il 24-25 maggio sarà il Tempio della Velocità, l’autodromo di Monza, ad accogliere i clienti dei programmi sportivi, i quali si ritroveranno di nuovo al Fuji, in Giappone, dal 30 giugno al 2 luglio, e all’Estoril, in Portogallo, il 18-19 luglio. Dopo l’estate si tornerà in pista a Silverstone, in Inghilterra, dall’1 al 3 settembre, quindi alle Finali Mondiali Ferrari.





