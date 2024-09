Presentati i calendari regionali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

Dopo aver comunicato nelle scorse settimane gli appuntamenti che caratterizzeranno la stagione 2025 dei campionati internazionali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America, Ferrari toglie i veli sui calendari delle tre serie regionali Australasia, Japan e United Kingdom.

Il carattere sempre più internazionale del monomarca del Cavallino Rampante è accompagnato da numeri record di partecipanti e da un sempre maggiore interesse per questo campionato, rivolto tanto ai giovani talenti che vogliono intraprendere la carriera nelle competizioni a ruote coperte, quanto per i gentleman driver.

Challenge Australasia. La nuova serie regionale, annunciata negli scorsi mesi, propone un calendario che si sviluppa su cinque appuntamenti disputati in concomitanza con gare iconiche o serie di prestigio. Il debutto è previsto a Bathurst, nel weekend dove andrà in scena anche la leggendaria 12 ore, dal 31 gennaio al 2 febbraio. Phillip Island, dal 4 al 6 aprile, Sydney, dal 2 al 4 maggio, e The Bend, dal 5 al 7 settembre, vedranno le 296 Challenge sfidarsi come gare di supporto del GT World Challenge Australia. In mezzo a questi appuntamenti, dal 28 al 29 giugno, i protagonisti del monomarca saranno protagonisti ancora sul tracciato di Sydney per il quarto round.