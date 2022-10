Pin, Engstler e Nussbaumer campioni al Mugello

La trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe celebra i suoi campioni nel penultimo round prima delle Finali Mondiali di Imola di fine ottobre. Dopo il Trofeo Pirelli Am, assegnato matematicamente ieri ad Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST), primo anche in Gara 2, Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) conquista il Trofeo Pirelli, lasciando il successo di giornata a John Wartique (FML – D2P). Vittoria e titolo 2022 per Franz Engstler (Scuderia GT) nella Coppa Shell e per Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing) nella nella classe Am.

Nella serie APAC, che in Toscana ha corso la sua terza prova stagionale, trionfi nel Trofeo Pirelli Am per Yudai Uchida (Rosso Scuderia), per Kazuyuki Yamaguchi (Cornes Osaka) nella Coppa Shell e Baby Kei (Cornes Osaka) nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli Europe. Davanti alla compagna di team Michelle Gatting, che la precede nell’albo d’oro del Ferrari Challenge Europe, Doriane Pin si laurea campione 2022. La giovane portacolori di Scuderia Niki – Iron Lynx conclude con un terzo posto in Gara 2 una stagione di debutto straordinaria, che l’ha vista conquistare otto successi, oltre a dieci pole position, l’ultima proprio nella seconda prova al Mugello. La francese viene anticipata, però, al via da Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage) e da John Wartique, che con un ottimo spunto prova la fuga per tenere viva la sfida per il campionato. Dopo l’ingresso di due Safety Car, la prima per un’uscita di pista senza conseguenze di Nicolò Rosi (Kessel Racing) della classe Am e la seconda per quella, altrettanto senza conseguenze, di Eliseo Donno (CDP – Best Lap), che regala un ultimo giro ricco di suspense, la Pin prova ad insidiare il connazionale, accontentandosi alla fine della terza piazza dietro allo stesso Neubauer, secondo, e al vincitore John Wartique, autore anche del giro veloce in 1’51”423.

In classe Am saluta il suo quinto titolo nel Ferrari Challenge con una nuova vittoria Ange Barde, accompagnato sul podio da un ottimo Alessandro Cozzi (Formula Racing), ora quarto in classifica, e da Nigel Schoonderwoerd (Scuderia FMA) partito dalla pole position grazie al tempo di 1’51”606 fatto registrare in mattinata. Per Barde anche il punto supplementare del giro veloce in 1’54”075.

Classifiche Trofeo Pirelli. A 37 punti dalla neocampionessa Doriane Pin sale John Wartique, che respinge con la vittoria l’assalto di Luka Nurmi, terzo a 62 lunghezze di distacco. La graduatoria Am alle spalle di Barde parla italiano con Marco Pulcini (Al Tayer Motors), oggi impossibilitato a partire dopo l’incidente di Gara 1, davanti di 17 punti allo svizzero Nicolò Rosi.