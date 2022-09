Pin ed Engstler primi a Silverstone

Trofeo Pirelli Europe. Dopo il giro di pista della Ferrari 458 Challenge Evo, che celebra sul circuito britannico i 30 anni del Ferrari Challenge Europe, a prendere la scena è Doriane Pin che, con una prova autoritaria condotta sempre in testa, porta a casa un nuovo successo della sua straordinaria stagione ed allunga ulteriormente nella classifica generale. Per la giovane francese, oltre al punto supplementare della pole position, ottenuta con il crono di 2’01”058, anche quello per il giro più veloce in gara. Seconda posizione per John Wartique (FML – D2P), che grazie a un ottimo spunto al via, precede Luka Nurmi (Formula Racing), costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio.

Nuovo trionfo francese anche nella classe Am, con Ange Barde che nelle prime fasi conquista la leadership ai danni di Jack Brown (Graypaul Notthingham), partito dalla pole grazie al crono di 2’02”118 delle qualifiche. Il pilota britannico mantiene comunque la seconda posizione fino all’arrivo, precedendo, nell’ordine, Nicolò Rosi (Kessel Racing) e Marco Pulcini (Al Tayer Motors) protagonisti di una sfida serrata ed avvincente per lunghi tratti della prova. Ottimo quinto Alessandro Cozzi (Formula Racing), che guadagna tre posizioni dalla griglia di partenza. Per Ange Barde, sempre più leader della graduatoria generale, un punto supplementare anche per la migliore prestazione cronometrica.