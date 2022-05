Pin e Ziemian, prime pole al Paul Ricard

Saranno Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e Roman Ziemian (FML – D2P) nella Coppa Shell a partire dalla pole position nella prima prova del secondo round del Ferrari Challenge Europe, che questo fine settimana è di scena sul circuito del Paul Ricard. Il più veloce nella classe Am del Trofeo Pirelli è risultato il francese Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST), mentre nella Coppa Shell Am partirà dalla prima posizione Joakim Olander (Scuderia Autoropa).

Trofeo Pirelli. Dopo lo straordinario round d’esordio a Portimāo, Doriane Pin si conferma grande protagonista di questo avvio della trentesima stagione del Ferrari Challenge Europe. La giovane francese è riuscita a far registrare il miglior tempo nelle prime qualifiche, mettendosi alle spalle di 732 millesimi di secondo l’ex pilota Formula 1, Adrian Sutil (Gohm Motorsport), al suo debutto nel campionato. Dalla seconda fila partirà John Wartique (FML – D2P), bravo a precedere di soli 42 millesimi il campione finlandese Luka Nurmi (Formula Racing).

Quinta posizione in griglia, e prima per la classe Am, per un altro francese, l’esperto Ange Barde, al cui fianco prenderà il via Christian Brunsborg (Formula Racing), per una sfida che si annuncia elettrizzante.

Coppa Shell. Grande spettacolo e adrenalina anche nella classe che vede al via ben 31 piloti. Dopo un’interruzione con bandiera rossa determinata dall’uscita di pista senza conseguenze per il pilota Willem Van Der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), il più veloce, grazie a una prova in crescendo, è risultato Roman Ziemian. Il pilota polacco partirà dalla pole position, affiancato da Franz Engstler (Scuderia GT), che conferma le sue grandi qualità. I primi sei piloti della griglia sono racchiusi in meno di un secondo, con il rientrante Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) terzo, Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) quarto, Manuela Gostner (CDP – MP Racing) quinta e Johnny Laursen (Formula Racing) sesto.

Nella Coppa Shell Am, pole position per un sempre positivo Joakim Olander (Scuderia Autoropa), settimo assoluto e capace di sopravanzare di soli 71 millesimi Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing). Terza posizione in griglia per Peter Christiansen (Formula Racing).

Programma. La prima prova della Coppa Shell partirà alle ore 13.30 di oggi, mentre il Trofeo Pirelli avrà semaforo verde alle ore 16.00.