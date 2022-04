Pin e Barde vincono la prima gara

Preceduti dal giro di pista della storica Ferrari 348 Challenge, la capostipite delle prime edizioni del Ferrari Challenge che ha debuttato nel 1993, i partecipanti del Trofeo Pirelli si sono lanciati in una sfida che si è accesa già dai primi istanti. Doriane Pin (Scuderia Niki - Iron Lynx), dopo aver conquistato la pole position con uno straordinario 1’43”608 con cui ha relegato a 9 decimi il più vicino degli inseguitori, ha tenuto la testa per tutta la gara, tagliando il traguardo in prima posizione e candidandosi ad un ruolo di protagonista della stagione. Deve accontentarsi della seconda posizione il giovane finlandese Luka Nurmi (Formula Racing), campione del mondo del Trofeo Pirelli 2021, mentre sul terzo gradino del podio sale John Wartique (FML – D2P).

Nella classe Am, dopo una spettacolare sfida a tre, è Ange Barde a conquistare la vittoria, davanti a un ottimo Marco Pulcini (Al Tayer Motors), poleman di giornata, che riesce a resistere fino alla bandiera a scacchi agli attacchi di Christian Brunsborg (Formula Racing), terzo.