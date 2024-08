Otto 499P Modificata di scena al Paul Ricard

Dopo il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, andato in scena nel fine settimana del 28 luglio, l’autodromo francese del Paul Ricard ospita gli esclusivi appuntamenti non competitivi promossi dalla Casa di Maranello per i clienti che desiderano testare le proprie vetture sui più belli e iconici circuiti internazionali: Sport Prototipi Clienti, XX Programme e F1 Clienti.

Tre giorni di test, dal 30 luglio all’1 agosto, con diverse sessioni di prova permettono ai piloti, grazie al supporto dei tecnici e dei coach del Cavallino Rampante, di migliorare il proprio feeling con la vettura e superare i propri limiti.

Lo Sport Prototipi Clienti, il più nuovo e esclusivo dei programmi, vede in pista otto esemplari di 499P Modificata, il prototipo presentato lo scorso anno alle Finali Mondiali e derivato dalla Hypercar da competizione, la 499P, che quest’anno ha conquistato per la seconda volta consecutiva la leggendaria 24 Ore di Le Mans ed è protagonista del FIA World Endurance Championship.

Sette monoposto, invece, partecipano alle sessioni di F1 Clienti. Tra quelle presenti a Le Castellet sono annunciate la F2012 che con Fernando Alonso prese parte alla stagione 2012 della Formula 1, conquistando tre vittorie in Malesia, in Germania e in Spagna – a Valencia – nel cosiddetto Gran Premio d’Europa. In pista sull’iconico tracciato transalpino, inoltre, la F2007 e la F2008 di Kimi Räikkönen. Con il primo dei due modelli citati la Casa di Maranello s’impose sia nel Mondiale Costruttori sia in quello Piloti con il pilota finlandese, nel 2007.

Infine, l’XX Programme che chiama in pista le vetture più tecnologicamente sofisticate, sviluppate dal Cavallino Rampante, per l’utilizzo esclusivo in pista: al Paul Ricard partecipano all’evento sei FXX-K Evo e tre FXX-K.