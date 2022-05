Olander, la vittoria della freddezza

Gara 1 in Coppa Shell Am va al pilota svedese Joakim Olander (Scuderia Autoropa). Una partenza leggermente congestionata e qualche difficoltà in fase iniziale, ma il pilota svedese è riuscito a mantenere il primo posto gestendo poi la corsa con grande freddezza.

“E’ stata una gara pulita non ci sono stati grandi duelli e c’è stato molto rispetto tra i piloti in pista. Io devo ammettere di non essere partito bene, ho avuto qualche difficoltà a mantenere le distanze e mi sono ritrovato troppo vicino agli altri. Alla fine però sono riuscito tenere il primo posto e mantenerlo fino al traguardo”.