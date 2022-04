Nussbaumer, vittoria e primato

Dopo il terzo posto in Gara 1, Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing) ottiene una vittoria nella seconda prova sul circuito di Portimão che gli assicura anche il primo posto nella classifica generale della Coppa Shell Am.

“Portimão è un circuito complicato e molto tecnico. Occorre tanta fortuna e avere a disposizione una vettura performante per affrontare i sali scendi del tracciato portoghese. Personalmente mi sono trovato a mio agio, in quanto sono abituato a guidare sulle colline dell’Austria.



All’inizio ero abbastanza veloce, poi sono stato rallentato perché non riuscivo a superare Schiavoni e, verso la fine, dato che le mie gomme erano davvero usurate, ho perso la posizione.



Ma come sapete, le corse sono imprevedibili e finiscono solo al traguardo ed io, al traguardo ci sono passato per primo.



Ho cominciato la corsa con uno stile di guida un po’ troppo gentile così, verso metà della gara, ho attaccato. Quando mancavano 5 giri al termine la pressione è aumentata e alcuni piloti sono rimasti coinvolti in un contatto e così ho approfittato dello spazio creatosi per superare: sono stato fortunato. In questa prima prova ho maturato esperienza e ho conosciuto un nuovo circuito”.