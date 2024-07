Il Ferrari Challenge si arricchisce di una nuova serie che, dal 2025, vedrà protagonista il monomarca del Cavallino Rampante nell’emisfero australe: il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia.

Il nuovo campionato regionale, il cui calendario sarà annunciato nei prossimi mesi, si inserisce nella già ampia offerta proposta dalle serie internazionali, Europe e North America, e nazionali, UK e Japan.

Da più di trent’anni il Ferrari Challenge è il punto di riferimento per quei piloti che vogliono intraprendere i primi passi nel mondo delle competizioni GT, o per i gentlemen drivers che vogliono sfidarsi in gare spettacolari e divertenti. Il format dell’evento ricalcherà quello degli altri campionati Ferrari, prevedendo gare da 30 minuti più un giro e molte sessioni in pista, tra test, prove libere e qualifiche.

“Siamo molto contenti di poter dare vita a questo campionato, un progetto a cui il nostro team stava lavorando da lungo tempo”, ha commentato Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti. “L’introduzione della serie Australasia va ad inserirsi all’interno di una strategia ben precisa che ha portato alla nascita prima della serie nazionale UK, poi all’introduzione di quella Japan che si sta segnalando per il grande successo di iscritti”.

“La crescita del Ferrari Challenge negli ultimi anni è davvero importante e, con l’impulso della nuova 296 Challenge, i numeri relativi ai partecipanti vanno oltre le nostre più rosee aspettative come hanno testimoniato le prime gare stagionali”, ha dichiarato Andrea Mladosic, Head of Ferrari Challenge and Corso Pilota. “L’interesse da parte dei mercati dell’area e le molte richieste ricevute dai clienti sportivi ci hanno spinto ad analizzare la possibilità di creare questa serie ed esserci riusciti rappresenta un risultato di cui siamo molto soddisfatti”.