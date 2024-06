Morrow s’impone nella gara di apertura

Gara 1. Morrow ha conquistato il massimo dei punti con una vittoria nel Trofeo Pirelli, mentre Paul Hogarth (Stratstone Manchester) è riuscito a evitare i pericoli per vincere nella Coppa Shell.

Trofeo Pirelli. Sulla pista asciutta di Snetterton è emerso il talento di Morrow che ha conquistato la vittoria con una prestazione convincente. L'esperto H. Sikkens (HR Owen) in partenza si è presentato alla curva 1 fianco a fianco del poleman ma è finito largo al tornante Wilson, lasciando a Morrow la possibilità di avanzare liberamente, staccandosi dal resto del gruppo.

Nel frattempo, John Dhillon (Graypaul Nottingham), alla curva Oggies, ha perso terreno nei confronti di Rogers, poleman della Coppa Shell, prima di ristabilirsi in terza posizione. Nonostante abbia saltato le qualifiche e sia partito in ultima fila accanto a Faisal Al Faisal (HR Owen), Cavers è arrivato dalle retrovie rimontando 9 posizioni nel corso del primo giro, catapultandosi in sesta piazza.

Poco dopo 20 minuti di gara, un incidente tra due piloti della Coppa Shell ha fatto scattare la bandiera rossa che ha interrotto la sessione. Il vantaggio capitalizzato da Morrow è stato quindi cancellato. Alla ripartenza, alle spalle della Safety Car, Morrow negli ultimi due giri, ha quindi portato a casa il suo primo successo stagionale e ha conquistato tutti i punti disponibili, grazie anche alla pole e al giro più veloce in gara. Sikkens, solido come sempre, si è piazzato secondo e Cavers, con un'incredibile rimonta, è arrivato terzo.

Coppa Shell. Nella classe Coppa Shell, 6 piloti su 10 erano nuovi alla serie. Subito al via, il debuttante Vivian ha messo in mostra le proprie qualità, superando Rogers e portandosi in testa alla classe, mentre alle loro spalle Paul Hogarth (Stratstone Manchester) e Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) si sono affrontati per l'ultimo posto sul podio.

Nell’ultima parte della corsa, Rogers ha provato a riprendere il comando entrando in contatto con Vivian, finendo, sfortunatamente, contro le barriere. Entrambi i piloti sono usciti indenni grazie all'integrità della Ferrari 488 Challenge Evo. La prova è stata interrotta a 9:30 minuti dal termine, con 13 vetture rimaste in pista. Alla ripartenza Hogarth, passato nel frattempo in prima posizione, ha pensato solo a difendersi, mentre Simmerson è arrivato secondo e Marston ha conquistato l’ultimo gradino del podio.

Programma. Le qualifiche 2 inizieranno alle 10:50 e saranno seguite da Gara 2 alle 15:05.