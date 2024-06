L’emozione dell’esordio per Katayama

Hiroyuki Katayama, pilota della Coppa Shell Am, ricorda con piacere l'euforia provata al debutto nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, in occasione del primo round del 2024, a Suzuka.

Per lui, da sempre appassionato di sport come boxe e pallacanestro, si trattava di un'esperienza nuova ed emozionante. Dopo aver partecipato a gare minori, ottenuta la licenza JAF, ha proseguito la propria esperienze debuttando nel monomarca della Casa di Maranello.

Fan da sempre di Ferrari, Katayama ha deciso di dedicarsi al motorsport dopo aver lasciato tre anni fa il suo lavoro presso una concessionaria per avviare un'attività in proprio. Ha acquistato una Ferrari 458 Challenge da un amico e ha iniziato a partecipare al programma del Club Challenge.

Che cosa ha provato nella sua prima gara del Ferrari Challenge?

“Ho sentito che il Ferrari Challenge è una comunità di veri gentleman, dove trovi un bel clima e un ambiente amichevole”.

Cosa la spinge a continuare a correre?

“Ho una profonda passione per Ferrari, amo il motorsport e ricopro anche una posizione manageriale in un'azienda automobilistica. Come trentenne credo che spingermi oltre i miei limiti nelle corse possa aiutarmi a guadagnare credibilità anche nel mondo degli affari, ma anche il rispetto della comunità Ferrari”.

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro della sua carriera agonistica?

“Sono consapevole dell'intensa competizione che si respira nel Ferrari Challenge. Nonostante sia considerata una pista impegnativa, sono determinato a dare il massimo Suzuka, un tracciato molto importante per me, dove ho passato tantissime ore ad allenarmi”.