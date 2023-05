Le voci di Gara 2 della Coppa Shell

Willem van der Vorm, secondo Coppa Shell: “Posso ritenermi molto contento della prova di oggi, anche se ho perso terreno in partenza a causa di un piccolo errore: ho fatto del mio meglio per tenere il passo di Axel Sartingen fino a quando è intervenuta la Safety Car. Anche nella gara di ieri avrei potuto ottenere lo stesso risultato”.

Thomas Gostner, terzo Coppa Shell: "Ho avuto fortuna in fase di partenza: sono riuscito ad arrivare al terzo posto per poi mantenerlo, staccando anche il gruppo alle mie spalle. Sono felicissimo perché non è così facile correre in questo campionato, almeno per me".

Martinus Richter, vincitore Coppa Shell Am: “A Misano sono tornato a correre nel Ferrari Challenge dopo sei mesi di stop. Nella gara di ieri non sono stato fortunato perché, a causa di un mio errore durante l’ultimo giro, sono stato coinvolto in un incidente. Dato che le qualifiche non sono state soddisfacenti e non sono riuscito a far registrare il giro più veloce, oggi ho attaccato sin dalla partenza che, infatti, è stata eccellente e mi ha permesso di raggiungere una velocità elevata e superare così alcuni avversari. Ho concluso con il primo posto che coincide anche con il primo podio della stagione. Ora mi concentrerò in vista della prossima tappa che si svolgerà a Spielberg, circuito su cui ho gareggiato due anni fa, che amo e vorrei ringraziare Ferrari per questa scelta”.