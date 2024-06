Le voci di Gara 2 a Brands Hatch

Andrew Morrow, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Sì, sono felicissimo! Un giro in più avrebbe fatto la differenza. Sono riuscito a passare Carl Cavers e poi a inseguire Graham De Zille. Credo che tutti i nostri pneumatici stessero iniziando a perdere colpi. Se avessi avuto più tempo l'avrei sicuramente preso, ma sono felice per Graham, per la sua prima vittoria”.





Carl Cavers, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Non è bello perdere una posizione, partire secondi e arrivare terzi. Alla curva Druids ho avuto un contatto con Graham De Zille a causa di un mio errore che ha compromesso la mia traiettoria. A quel punto le gomme erano finite, quindi in pratica mi sono sentito un bersaglio facile per Andrew Morrow che è riuscito a passarmi. Comunque, ho guadagnato punti importanti in ottica campionato! Siamo saliti sul podio in ogni gara di quest’anno e spero di poter mantenere la pressione su Andrew in testa alla classifica!".