Le voci di Gara 1 del Trofeo Pirelli

Gara 1 del Trofeo Pirelli è stata dominata dalle interruzioni e dagli incidenti, una corsa durante la quale i piloti hanno dovuto mettere mano a tutta la concentrazione possibile, certi ovviamente di non poter dare il massimo in queste condizioni. Il sangue freddo, alla fine, ha premiato Luka Nurmi (Formula Racing) e Christian Brunsborg (Formula Racing) per il Trofeo Pirelli AM. Quarta posizione nella classe per Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx) la quale ottiene comunque il titolo. In condizioni così difficili e in un contesto così prestigioso, ottenere il podio non può certo lasciare spazio alla delusione.

Niccolò Schirò, secondo classificato Trofeo Pirelli: “E’ stata una gara molto intensa anche se, nella pratica, abbiamo corso molto poco in termini di tempo effettivo. La mia partenza è stata buona e stavo per guadagnare una posizione su Michelle: abbiamo mantenuto un buon passo ma non abbiamo potuto concretizzarlo a causa delle Safety car e dei tanti incidenti. Alla fine il podio è un buon risultato, sono punti importanti, ora però dobbiamo concentrarci sulle Finali Mondiali e dobbiamo quindi pensare a migliorare in vista di domani: cerchiamo di fare un po' meglio in qualifica e concentrarci sulle prossima gara”.

Frederik Paulsen, terzo classificato Trofeo Pirelli: “È fantastico aver conquistato il podio: l'ho aspettato praticamente per tutta la stagione, quindi venire qui al Mugello, per le Finali Mondiali, e iniziare il weekend con un podio è straordinario. È stata una gara molto frammentata, ma mi sono divertito ugualmente: inoltre sono davvero felice anche per la squadra, insomma una giornata grandiosa per tutta la Formula Racing”.

Sergio Paulet, terzo classificato Trofeo Pirelli AM: “Sono davvero felice per come è andata, è stata una gara dura sotto tutti i punti di vista, a partire dai continui ingressi della Safety Car. Speriamo che la gara di domani scorra in maniera più continua e fluida: dal canto mio devo puntare a ottenere la seconda o la terza posizione, l’obiettivo è vincere il campionato…vediamo”.