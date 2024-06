Le voci di Gara 1 a Brands Hatch

H. Sikkens, vincitore Trofeo Pirelli: “Ho continuato a guadare negli specchietti per tutta la corsa, ma il distacco sugli avversari era buono fin dall'inizio. Credo che nelle prime due curve ci sia stata qualche battaglia, ho creato subito un vantaggio e ho cercato di mantenerlo. Sapevo che, senza la pressione dei miei avversari, sarei stato in grado di mantenere dei giri costanti. Quindi è stata una fortuna”.

Paul Cavers, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Ho mantenuto il distacco che avevo all'inizio. In ogni caso, qui è sempre difficile arrivare davanti, quindi sapevamo che era plausibile un secondo posto. Avevamo un buon passo, il che è rassicurante, ma non siamo riusciti a colmare lo svantaggio. Ancora una volta, come a Oulton Park, Sikkens non ha sbagliato un colpo".

Andrew Morrow, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Sono contento del risultato. Sono partito quarto e sono riuscito a finire in terza posizione. Sono rimasto bloccato all'inizio e ho dovuto risalire. I doppiaggi hanno giocato un ruolo importante, dipende solo in quale punto del tracciato li trovi. Domani cercheremo di fare meglio, puntando a salire di nuovo sul gradino più alto del podio".