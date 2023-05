Le voci del podio di Gara 1 del Trofeo Pirelli

Nel Trofeo Pirelli arriva il primo centro per Thomas Fleming che approfitta della penalità inflitta ad Eliseo Donno per non aver rispettato i limiti della pista. Tra gli Am continua la striscia positiva di Franz Engstler che realizza il suo terzo successo consecutivo nel 2023.

Thomas Fleming, vincitore Trofeo Pirelli: “Per me è difficile trovare le parole giuste per esprimere la mia gioia, quanto sia importante il successo ottenuto oggi. Questo team ha creduto in un pilota come me, che ha messo piede per la prima volta in un’auto da corsa dieci mesi fa: sono felice di essere riuscito a regalare a queste persone una soddisfazione così grande. Meritavamo di vincere, dopo una sessione di qualifiche tanto combattuta: dentro di me sapevo che potevo vincere e così è successo. Voglio ringraziare FF Corse, gli sponsor che ci supportano e soprattutto la mia famiglia senza la quale non potrei essere qui oggi”.

Eliseo Donno, secondo Trofeo Pirelli: "La gara è andata molto bene: abbiamo chiuso in prima posizione e questa è la cosa più importante. Non ho capito la penalità all'ultimo giro per non aver rispettato i limiti della pista, comunque sia il risultato è buono. Siamo consapevoli che la vettura è performante ed è quello che conta. Ora dobbiamo restare concentrati per fare bene anche in Gara 2 domani”.

Josef Král, terzo Trofeo Pirelli: “Sono abbastanza contento perché oggi ho gareggiato senza avere fatto test e senza allenamento. Ci sono alcuni aspetti che devo migliorare: devo riuscire a gestire il passo nel migliore dei modi e capire quando è il momento di accelerare e rallentare. Oggi, dopo una buona partenza, sin da subito ho avuto qualche problema di gestione degli pneumatici anteriori che mi hanno costretto a rallentare, perdendo così il secondo posto. Sono comunque soddisfatto di come ho concluso la corsa perché, dopo un periodo di pausa, tornare in pista e raggiungere la terza posizione, mi rende molto felice”.

Franz Engstler, vincitore Trofeo Pirelli Am: “È una vittoria speciale, ottenuta dopo una qualifica non certo buona, dove mi sono fermato due volte durante il giro lanciato. In un’occasione sono finito anche in testacoda ma fortunatamente non sono entrato in contatto con gli avversari. Ho quindi interrotto le qualifiche in anticipo e almeno ho risparmiato gli pneumatici in vista della gara: questo credo sia stato fondamentale per poter vincere, potendo spingere fino all’ultimo giro. La vettura era perfetta e di questo ne sono veramente felice. Ringrazio tutto il team: ha fatto un ottimo lavoro”.

Hanno Laskowski, secondo Trofeo Pirelli Am: “Durante tutta la gara non avevo idea della mia posizione in quanto non riuscivo a comunicare con i box. Il risultato è una piacevole sorpresa che mi rende estremamente felice. Sono contento che sul podio con me ci sia anche Nicolò Rosi”.

Nicolò Rosi, terzo Trofeo Pirelli Am: “Onestamente non mi aspettavo di raggiungere questo risultato. È stata una bella gara e sono soddisfatto. Devo complimentarmi con Hanno che oggi è stato più veloce di me. Speriamo di fare bene anche domani”.