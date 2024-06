Le voci dei vincitori di Gara 1 al Fuji

Sul tracciato del Fuji si è svolta Gara 1 del secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan con i suoi inaspettati colpi di scena.

Yudai Uchida, vincitore del Trofeo Pirelli: "Purtroppo il mio compagno di squadra Nobuhiro Imada ha avuto un incidente dopo un contatto con la mia vettura: sono sollevato di sapere che non è in pericolo. La partenza della gara è stata cruciale, in quanto un problema imprevisto nelle qualifiche ha ostacolato la mia capacità di effettuare buoni giri. Tuttavia, ero determinato a recuperare e sono riuscito a prendere il comando alla prima curva del primo giro, assicurandomi nel finale anche la vittoria. Al Fuji Speedway, in particolare nel difficile settore 3, la pista può essere difficile per gli pneumatici, quindi abbiamo apportato modifiche al nostro assetto per proteggere il posteriore. Abbiamo esaminato attentamente i nostri punti deboli dalla gara precedente sul circuito di Suzuka e abbiamo applicato le nostre conoscenze per garantire una forte prestazione per tutti i 30 minuti di gara, che alla fine ci ha portato alla vittoria”.

Motohiko Isozaki, vincitore del Trofeo Pirelli Am: "Anche se ho vinto nella serie europea, questa è la mia prima vittoria nella serie giapponese e sono entusiasta. Makoto Fujiwara, che aveva la pole position, è andato in testacoda al primo giro e ho dovuto decidere rapidamente come evitarlo. Sono contento di essere riuscito a farlo senza problemi. In seguito, il mio coach mi ha incoraggiato via radio e mi ha spinto ad aumentare il ritmo, aiutandomi a controllare i tempi sul giro. L'assetto della vettura era perfetto e mi ha permesso di sfruttare le gomme fino alla fine. La prova è stata impegnativa, con una concorrenza di alto livello. In questa stagione ho in programma di gareggiare sia nella serie europea sia in quella giapponese, e anche se entrambe sono altamente competitive: darò sempre il massimo".

Yasutaka Shirasaki, vincitore della Coppa Shell: "Sono partito dalla pole position, ma Tsutomu Shimoyama, che si era qualificato secondo, ha intrapreso una battaglia tenace e sono contento di essere riuscito a tenerlo a bada. Essendo in testa, ho capito quanto sia difficile difendere la posizione. Anche se si trattava di una pole-to-win, so che la gara è stata incredibilmente combattuta. L'interruzione della bandiera rossa mi ha aiutato a rilassarmi. Grazie all'allenamento e alla preparazione diligente, sto vivendo una bella stagione. Lo scorso anno ho corso solo nei fine settimana, ma mi sono comunque divertito molto. Voglio continuare a correre e quindi continuerò ad allenarmi e a prepararmi a fondo per divertirmi ancora di più".

Masafumi Hiwatashi, vincitore della Coppa Shell Am: "Dato che nell'ultimo anno mi ero allenato solo al simulatore, è stato piuttosto snervante tornare al Fuji Speedway. Ho faticato a completare un buon giro libero durante la qualifica ed ero preoccupato per le mie capacità. Tuttavia, sono stato entusiasta di ottenere la pole position con uno stretto margine. In gara, ho dovuto affrontare la dura concorrenza di Ryutaro Saito, che si è qualificato secondo, e ho dovuto stare concentrato per difendere la posizione. I miei avversari sono decisamente preparati, ma la natura imprevedibile delle corse mi mantiene motivato. Spero in un'altra grande prestazione in Gara 2 ".