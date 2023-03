Le voci dei vincitori dal podio Gara 2 del Winter Challenge a Dubai

Matt Kurzejewski e Jaimes Geddie concedono il bis nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, confermandosi i più veloci anche in gara 2 rispettivamente nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell Winter Challenge. Nel monomarca Asia Pacific, invece, la seconda prova incorona Yudai Uchida nel Trofeo Pirelli AM, Jay Park in Coppa Shell e Shigeru Kamiue in Coppa Shell AM.