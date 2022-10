Le voci dei piloti di Gara 2 a Imola

Eliseo Donno vincitore Trofeo Pirelli Am Europe: “E’ stata una bella gara, anche perché è stata difficile a causa delle ripartenze della Safety Car. Sono riuscito a partire molto bene e così abbiamo preso il comando della corsa per poi mantenerlo fino alla fine”.

Doriane Pin, seconda classificata Trofeo Pirelli Europe: “La mia gara di oggi è cominciata dalla terza fila, non una buona posizione ma, nel primo giro, ho subito rimontato passando direttamente dal quarto al secondo, per poi di nuovo scendere al quinto. Stavo recuperando e mantenendo un buon ritmo quando è intervenuta la Safety Car. Fare una seconda partenza non è mai facile, soprattutto se non si è in testa. Mi ritengo comunque soddisfatta del mio secondo posto ed ora mi concentrerò per domani”.

Thomas Neubauer, terzo classificato, Trofeo Pirelli Europe: “Ho concluso in terza posizione e non mi ritengo molto soddisfatto per questo. Comunque sia andata oggi, la Finale Mondiale è domani e, che si vinca o che si abbiano dei problemi, saremo sicuramente presenti”.

Marco Pulcini vincitore Trofeo Pirelli Am Europe: “Per me ogni corsa è ancora molto difficile e così anche questa: dopo l’incidente che mi ha visto protagonista è stato parecchio difficile lasciarsi tutto alle spalle e tornare ad avere la mente libera. Per raggiungere questo obiettivo ho lavorato duramente quest’anno. Detto questo: non sono soddisfatto al 100% del ritmo che ho tenuto oggi, però ci portiamo a casa la vittoria, e proprio da questo trionfo dobbiamo ripartire per migliorarci ancora”.

Christian Brunsborg, secondo classificato Trofeo Pirelli Am Europe: “Beh, è ovvio che quando scendi in pista l’obiettivo è sempre il primo posto. Però, al di là di questo, sono abbastanza soddisfatto: sono stato un po’ fortunato nella parte finale della gara, ma alla fine sono contento del risultato che ho ottenuto”.

Hanno Laskowski, terzo classificato Trofeo Pirelli Am Europe: “Dopo la gara di ieri, che è stata veramente dura soprattutto nelle battute finali, sono molto più che soddisfatto di aver conquistato oggi il podio”.