A conquistare la seconda prova della Ferrari Winter Challenge sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi sono stati Khaled Al Marzouq (Kuwait Automobile & Trading Co.) nel Trofeo Pirelli Am, Mohamed Al Adsani (Kuwait Automobile & Trading Co.) ha vinto la prova di Coppa Shell Am, mentre Paolo Scudieri (Coppa Shell Am) ha concesso il bis in Coppa Shell Am.