Le voci dal podio di gara 1 di Coppa Shell Am

In Coppa Shell Am, ad accompagnare sul podio Joakim Olander (Scuderia Autoropa) sono Peter Christensen (Formula Racing) e Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport - Herter Racing).

Peter Christensen, secondo posto in Coppa Shell Am: “Una gara folle fin dall’inizio, già alla prima curva è accaduto davvero di tutto. Però per me è stata una grande gara, ho mantenuto un ottimo ritmo per tutto il tempo: purtroppo, chi mi precedeva ha fatto lo stesso e quindi sono arrivato secondo! Beh, vediamo domani cosa succederà. Portimão è un circuito che amo: è molto difficile e bisogna avere molta confidenza, perché è un tracciato complesso, però allo stesso tempo è molto divertente”.

Alexander Nussbaumer, terzo posto in Coppa Shell Am: “E’ stata una bella gara. Le qualifiche non erano andate benissimo perché ho sovraccaricato la macchina e alla fine mi sono ritrovato a partire dal 14esimo posto in assoluto. Però poi la gara è stata davvero ottima, molto divertente”.