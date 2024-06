Le voci dal podio di Gara 1 a Spa nel Ferrari Challenge UK

Andrew Morrow, secondo classificato Trofeo Pirelli: ““Al-Faisal ha avuto una buona partenza ed è riuscito a guadagnare terreno. Ho provato a seguirlo: riuscivo a recuperare in un tratto del circuito ma non abbastanza per superarlo. Un paio di volte, sul rettilineo, gli sono stato molto vicino, ma ci vuole molto coraggio per tentare un attacco. È stata una bella gara. Complimenti ad Al-Faisal: vittoria meritata”.

Carl Cavers, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Credo che Andrew Morrow avesse la testa al campionato. È stato bello lasciarsi alle spalle la qualifica e lottare per la gara. In qualifica sono stato ostacolato dal liquido uscito proprio dalla vettura di Andrew che mi ha fatto perdere tempo, altrimenti sono sicuro che avrei fatto la pole! Al-Faisal è sempre veloce, ma oggi non ha sbagliato nulla. La sua prima vittoria in campionato è meritatissima. Io e Andrew abbiamo lottato, ma non c'è stato modo di superarlo. Domani ci sarà l’ultima gara e vediamo cosa accade!".

Robert Rees, vincitore Coppa Shell: “Sono orgoglioso di poter dire che questa era anche la mia prima gara a Spa: prima volta e prima vittoria! Spa è un circuito meraviglioso. È stata un’esperienza incredibile. Tra l’altro partivo dalla sesta posizione: grazie ad un ottimo spunto sono riuscito a prendermi in poco tempo il primo posto per poi mantenerlo fino alla fine. Una corsa intensa, dall’inizio alla fine. Tagliare il traguardo in prima posizione, in un tracciato iconico come Spa è una sensazione che non si può descrivere. Ho conquistato il mio primo podio nel Ferrari Challenge UK proprio a Spa: potrei essere più soddisfatto?”.