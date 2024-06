Le voci dal podio di Gara 1 a Silverstone

Paul Simmerson, secondo classificato Coppa Shell: "È stata una corsa molto combattuta: ci sono stati un paio di testacoda davanti a me, ma sono riuscito a evitarli. Purtroppo, ho visto Paul Hogarth finire fuori pista e così ho capito di essere in prima posizione. E poi mi sono trovato il mio compagno di squadra Chris Smith alle spalle: ha completato un sorpasso fantastico ed è stato molto bravo, devo complimentarmi con lui per la vittoria. Ha lavorato duramente e sono felice per che sia arrivato primo: un risultato meritatissimo!".

Paul Rogers, terzo classificato Coppa Shell: "È stata una gara, veramente dura. È Il mio primo podio quest'anno, in una stagione dove forse ho pagato troppo la sfortuna. Credo che negli ultimi sei giri tutti avessero problemi con le gomme. Un avversario si è girato due volte davanti a me prima che lo superassi. Conoscete questo circuito: è grande, ha spazio, è bello e sono davvero felice per il mio risultato".