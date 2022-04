Le voci dal podio di Coppa Shell

Accanto a Franz Engstler salgono sul podio della prima gara della stagione di Coppa Shell, Axel Sartingen ed Christian Herdt-Wipper. Ecco il loro commenti dopo la prova.

Axel Sartingen (secondo classificato Coppa Shell): “Molto bene, sono soddisfatto anche se non ho raggiunto al 100% quello che mi ero prefissato. Sono passato da P3 a P2 ma non sono riuscito a raggiungere il vincitore perché era troppo veloce. Durante il sorpasso per la seconda posizione ho perso molto tempo e quindi la distanza con il primo pilota era troppa per poterla coprire. Prima gara della stagione e il primo secondo posto, spero di continuare così. Sono contento anche perché non ci sono più restrizioni per il Covid e non dobbiamo più indossare le mascherine”.

Christian Herdt-Wipper (terzo classificato Coppa Shell): “È stata davvero un’ottima gara anche se è stata dura e combattuta. Portimao è un circuito impegnativo e il terzo posto è un ottimo risultato soprattutto per l’inizio. Ora mi concentrerò sul resto della stagione.