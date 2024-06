Le dichiarazioni dal podio di gara 2 a Suzuka

Ryuichi Kunihiro ha ottenuto la prima trionfale vittoria nel rovente circuito di Suzuka, guidando il gruppo fino alla bandiera a scacchi nel quarto appuntamento della Coppa Shell nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan.

Yudai Uchida, primo classificato del Trofeo Pirelli: "Nonostante la penalizzazione che mi ha portato al quinto posto assoluto e al secondo di classe, ero ottimista in vista della gara. Ho apportato delle modifiche alla vettura dopo aver studiato i dati di gara 1 di ieri e questo mi ha ripagato: il mio ritmo è stato buono fin dall'inizio. È stata una giornata incredibilmente impegnativa per il caldo, ma tutto il duro lavoro svolto con l'allenamento quotidiano è servito. Sono contento di aver formulato una strategia vincente e di averla eseguita con successo".

Motohiro Kotani, primo classificato del Trofeo Pirelli Am: "Nel terzo round del Fuji Speedway ho rivisto l'assetto della vettura, rendendola non solo più veloce ma anche più maneggevole. Ho iniziato la gara in seconda posizione assoluta e in pole position per la mia classe, ma l'ho affrontata con la determinata ambizione di superare i piloti della classe Trofeo Pirelli che avevo davanti. Le mie gare sono state innegabilmente emozionanti negli ultimi tempi".

Ryuichi Kunihiro, primo classificato della Coppa Shell: "Dopo mesi di duro lavoro e determinazione, ho finalmente ottenuto il mio primo trionfo. Il mio successo è stato in parte dovuto a un'ottima partenza in pista, che mi ha dato il vantaggio necessario per arrivare in testa. Tenendo conto delle differenze di direzione del vento tra un giorno e l'altro, ho affrontato la prima curva con il vento contrario, rispetto al vento in coda che avevo sperimentato nella gara iniziale del giorno precedente. Più avanti nel giro, il vento in coda alla Spoon Curve ha reso necessario un cambiamento nella mia tecnica di frenata. Durante il mio percorso, ho avuto la fortuna di essere assistito da ingegneri esperti che conoscono bene il circuito di Suzuka e che mi hanno fornito le indicazioni necessarie per portare a casa la vittoria".

Masato Yoneoka, primo classificato della Coppa Shell Am: "Nonostante le temperature più elevate e le difficili condizioni del tracciato che hanno messo a dura prova i miei pneumatici, sono riuscito a rimanere concentrato e a conquistare la vittoria. Avendo iniziato la mia prima gara di Formula due anni fa al Circuito di Suzuka ed essendomi esercitato al simulatore, ho acquisito una maggiore familiarità con l'ambiente di gara. Mi impegno a spingermi oltre e a continuare ad affinare le mie capacità di guida".