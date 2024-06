Kurzejewski e Voronin vincono ad Atlanta

Trofeo Pirelli. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) ha proseguito il suo cammino nel Ferrari Challenge con un'altra vittoria, la terza della stagione. Kurzejewski, dopo aver superato il poleman Dylan Medler (The Collection), non ha mai rischiato di essere raggiunto, arrivando al traguardo con due secondi di vantaggio sul suo inseguitore. Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha completato il podio, salendo in terza posizione, limitando i danni e impedendo a Kurzejewski di guadagnare troppi punti in classifica. Il pilota californiano vanta comunque un vantaggio di 12 punti.

Nella classe Am, Tony Davis (Continental Autosport) ha preceduto il suo principale rivale, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach), con un margine ridotto: sono solo sette i decimi di secondo che hanno separato i due piloti alla bandiera a scacchi. Entrambi hanno spinto al limite per tutti i 30 minuti di gara, ma alla fine Davis è riuscito a non commettere errori e a non lasciare spazio a Rothberg. Michael Mathes (Ferrari of Central New Jersey) ha conquistato il suo primo podio della stagione, ma è arrivato a diversi secondi dal leader. La corsa è stata segnata da una sola Safety Car, entrata nei primi minuti, ma i piloti hanno dimostrato il giusto equilibrio tra la foga agonistica e il rispetto in pista.

Coppa Shell. David Voronin (Foreign Cars Italia) ha centrato sabato la prima vittoria della sua nascente carriera nel Ferrari Challenge, precedendo l'attuale leader del campionato Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo), mentre Matt Dalton (Ferrari of Long Island) è salito per la prima volta sul podio nella stagione 2023 con un terzo posto. La battaglia tra Voronin e Root ha occupato gran parte dei trenta minuti della prova, fino a quando il pilota del team Foreign Cars Italia è riuscito a sfruttare il traffico dei doppiati per passare il rivale sul rettilineo. Root si è lanciato all'inseguimento per provare a riprendere il comando ma, pochi minuti dopo il tentativo di rimonta, è stato interrotto dall’ingresso di una Safety Car per un incidente. La gara si è quindi conclusa in regime di bandiere gialle, consegnando la vittoria a Voronin.

In Coppa Shell Am, Lance Cawley (Ferrari of Atlanta) si è assicurato il successo sul circuito di casa, dopo un breve periodo in cui, all’inizio della stagione, ha corso in Coppa Shell. Cawley ha preceduto Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley) e Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey), entrambi al loro primo podio nel Ferrari Challenge 2023.

Calendario. Il Ferrari Challenge tornerà in pista domenica per le qualifiche e le gare. Per seguire la diretta, è possibile visitare il sito live.ferrari.com.