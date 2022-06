Know the Track: Andrew Morrow ci spiega come affrontare Donington

Andrew Morrow (Charles Hurst) ci accompagna nella guida del circuito Nazionale di Donington Park che ha ospitato il terzo appuntamento della stagione 2022 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK. Un tracciato impegnativo dove occorre ritardare la frenata prima di affrontare le curve. Per Morrow, alla sua prima stagione nella serie, è stata una buona lezione per guadagnare ulteriore esperienza, soprattutto per affrontare le curve veloci come Hollywood, Craner Curves e la chicane Roberts. Il pilota del team Charles Hurst ci spiega come sta cercando di apprendere il più velocemente possibile per poter scalare la classifica.