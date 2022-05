Khera e Rogers vincono Gara 1 a Oulton Park

Lucky Khera (Graypaul Birmingham) è partito forte in questa stagione 2022, vincendo la prima corsa con un vantaggio di 2,8 secondi nel Ferrari Challenge UK Trofeo Pirelli. Partito dalla pole, Khera ha condotto una gara pulita e non ha sbagliato nulla, comandando dall’inizio alla fine. Nella classe Coppa Shell, il nuovo arrivato John Seale (Carrs Ferrari) non è stato così fortunato. Dopo essersi qualificato al primo posto nel suo debutto nella serie, Seale ha guidato il gruppo per la prima metà della prova ma un contatto con un avversario lo ha costretto al ritiro anticipato.

Trofeo Pirelli. Dietro il leader della gara Khera, Paul Hogarth (Stratstone Manchester), Graham De Zille (Meridien Modena) e Faisal Al-Faisal (HR Owen London) hanno offerto spettacolo per tutti i 30 minuti, battendosi per il podio.

Qualificandosi al terzo posto, Hogarth ha completato una partenza fantastica per prendere il secondo posto a De Zille alla prima curva, uscendo dalla Old Hall Corner alle spalle di Khera. Anche se De Zille ha mantenuto la pressione su Hogarth per tutto il tempo, non ha potuto riprendere la sua posizione di partenza.

Al-Faisal è stato all'attacco con insistenza, provando ripetutamente a superare De Zille. Il mix di curve veloci e lente di Oulton Park ha portato la coppia a scambiarsi i posti per tutto l'ultimo giro, ma De Zille ha tenuto duro mantenendo la terza posizione, salendo sul podio nel Trofeo Pirelli, classe a cui è approdato in seguito alla vittoria della Coppa Shell nel 2021.

Coppa Shell. È stata una gara dalle due facce nella classe Coppa Shell. Alla partenza Seale si è messo a condurre di fronte ad uno gruppo ristretto di tre auto, con Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600 Brooklands) molto vicini. Simmerson nel tentativo di sorpasso è entrato in contatto con Seale, provocando il ritiro di quest’ultimo.

Simmerson si è quindi ritrovato al primo posto, con il rivale Rogers che ha chiuso il divario per offrire ai fan - in collegamento online, per la prima volta per la serie britannica, tramite una live stream su YouTube e il sito web Ferrari Races – un duello interessante. Simmerson e Rogers sono stati protagonisti di una bella rivalità nel 2021, conclusasi a favore di Simmerson per un solo punto: per quanto si è visto oggi a Oulton Park, sicuramente saranno protagonisti di un testa a testa anche per quest’anno.

Alla fine, però, la penalità per la collisione con Seale, ha retrocesso Simmerson al quarto posto, consegnando la vittoria a Rogers, al suo primo successo nel Ferrari Challenge UK. Il debuttante Ambrose ha ottenuto il secondo posto davanti a Jonathan Satchell (HR Owen London).

Programma. La seconda giornata a Oulton Park inizia sabato 7 maggio con le qualifiche alle 10:05, mentre Gara 2 visibile in diretta su YouTube e sul sito web Ferrari Races, prenderà il via alle 14:55. Gli orari indicati sono locali.