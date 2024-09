Il Ferrari Challenge sarà Support Race al Gran Premio di Las Vegas

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli sarà la gara di supporto dell'attesissimo weekend del Gran Premio di Las Vegas, in programma dal 21 al 23 novembre. “L'aggiunta della serie Ferrari Challenge dimostra ulteriormente il nostro impegno a offrire uno spettacolo di corse ancora più grande e migliore che mai”, ha dichiarato Renee Wilm, CEO di Las Vegas Grand Prix, Inc. "L'anno scorso abbiamo realizzato il sogno di correre lungo Las Vegas Boulevard e siamo entusiasti di poter offrire ai fan il doppio delle corse al prezzo di un solo biglietto. Sia in pista che fuori, ci impegniamo a fornire ai fan un'esperienza davvero indimenticabile".

“Siamo molto orgogliosi e felici di offrire ai nostri piloti del Ferrari Challenge la possibilità di gareggiare su un circuito che è diventato immediatamente iconico, nell'ambito del weekend che vede la Formula 1 protagonista sullo stesso tracciato”, ha commentato Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti. “Il successo del nostro monomarca si basa anche sull'offrire ai clienti l'opportunità di gareggiare sui migliori e più spettacolari tracciati del mondo, e la cornice offerta da Las Vegas è senza dubbio unica in questo senso.”

Programma provvisorio (tutte le ore indicate sono locali):

Giovedì 21 novembre

- 20:05: prove libere

- Ore 23:30: Qualifiche

Venerdì 22 novembre

- 20:10: Gara 1

Sabato 23 novembre

- 18:20: Gara 2