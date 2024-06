Il Ferrari Challenge North America insieme al GP di Formula 1 di Montréal

Dopo lo spettacolo dei Ferrari Racing Days sul circuito di Laguna Seca il mese scorso, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America torna, questo fine settimana, su un palcoscenico ancora più grande, ovvero il Gran Premio di Formula 1 del Canada.

Da sempre il Ferrari Challenge porta le classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal: uniche eccezioni nel 2008 e negli anni della pandemia. E come in passato, questo fine settimana segna il giro di boa della stagione.

Pubblico internazionale

Dalle strade della Vecchia Montréal alle numerose zone per i tifosi, fino alle terrazze dell'autodromo, per questa edizione 2024 si prevede un'affluenza simile a quella record dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 345.000 tifosi. Oltre ad assistere al Ferrari Challenge, i tifosi potranno anche scoprire la Ferrari 296 Challenge che gareggerà per la prima volta in Canada.

Per celebrare a dovere quello che sarà un fine settimana storico, il Ferrari Challenge avrà l’onore di ospitare i piloti della Scuderia Ferrari di Formula 1: Charles Leclerc, fresco vincitore del Gran Premio nella sua città natale, Monaco, e Carlos Sainz, capace di salire sul gradino più alto del podio quest'anno in Australia, si uniranno al gruppo giovedì per vivere insieme un momento emozionante e posare per una foto di gruppo.

Osservati speciali

L'ultimo doppio appuntamento a Laguna Seca non ha contribuito a sfoltire il gruppo che occupa le prime posizioni della classifica del Trofeo Pirelli: infatti, quattro sono i piloti che si trovano racchiusi in 10 punti.

Dylan Medler (The Collection) ha un vantaggio di due punti su Roberto Perrina (Ferrari of Seattle). Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione a Laguna Seca, rimanendo a otto punti da Medler, ma con una sola lunghezza di vantaggio su Dave Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest).

Nel Trofeo Pirelli Am, la striscia di vittorie di Brian Cook si è interrotta a Laguna Seca dopo che Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida) ha conquistato la pole position assoluta e la vittoria in Gara 2. A Montréal, Companc si metterà alla prova nella classe Trofeo Pirelli, lasciando ai colleghi della Am come Dave Musial Sr. (Ferrari of Lake Forest) e Tony Davis (Continental AutoSports) - rispettivamente secondo e quarto nella caccia al titolo - il compito di sfidare Cook per la vittoria.

In Coppa Shell, Eric Marston (Ferrari of Westlake) ha lasciato Laguna Seca con due pole position e due vittorie che lo hanno fatto salire in cima alla graduatoria della classe. Dopo aver perso Gara 1 in California, Sureel Choksi (Ferrari of Denver) è ansioso di recuperare terreno per difendere il titolo conquistato nel 2023, mentre una manciata di piloti attende la gara di Montréal per tornare sul podio.

Infine, nella classe Coppa Shell Am la lotta per il campionato è la più serrata, con sette piloti racchiusi in 15 punti. Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) punta a replicare il successo ottenuto in Gara 1 a Laguna Seca, mentre un nutrito gruppo di piloti - come Bryan Waltersdorf (Continental AutoSports) e il compagno di squadra di Monteforte, Jeffrey Nunberg, che sono a pari merito al secondo posto – si lanceranno all'inseguimento. Tuttavia, appena fuori dalla “top seven” si trova Jerri Walters (Ferrari of Vancouver), che corre in “casa”, nel suo Paese, e farà di tutto per concludere in bellezza dopo la negativa esperienza di Laguna Seca, dove alcuni incidenti lo hanno fermato, vanificando una prestazione brillante.

Oltre a Walters, altri tre concorrenti rappresenteranno il Canada sulla griglia di partenza: a sventolare la famosa bandiera bianca e rossa con la foglia d'acero saranno il suo compagno di squadra di Ferrari of Vancouver, John Horejsi, e i piloti della Ferrari of Quebec, Martin Burrowes e Benoit Bergeron.

Programma. Il venerdì si apre con le sessioni di prove libere per il Ferrari Challenge, prima delle qualifiche che si terranno sabato mattina. Le classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell saranno unite per entrambe le gare, con la prima in programma sabato pomeriggio alle 14:00 e la seconda domenica alle 10:55, prima della prova di Formula 1 che partirà alle 14:00.

Tutte le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.

Gli orari indicati sono ET.