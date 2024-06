Il Ferrari Challenge Japan al giro di boa al Fuji Speedway

Il terzo appuntamento del Ferrari Challenge Japan si svolgerà sabato 1 e domenica 2 luglio al Fuji Speedway, situato alla base del Monte Fuji, in concomitanza con i Ferrari Racing Days. All'evento di quest'anno partecipano in totale 26 piloti, di cui 24 giapponesi e due di Hong Kong.

Trofeo Pirelli Am. Nella classe Trofeo Pirelli Am sono iscritti otto piloti, ma Makoto Fujiwara, due volte vincitore, non parteciperà all'evento. Tuttavia, sarà interessante vedere come Kazuyuki Yamaguchi, che finora ha vinto due gare ad Autopolis, si batterà con Motohiko Isozaki, Kanji Yagura ed Eric Lo.

Coppa Shell. Nella classe Coppa Shell saranno in gara sette piloti, guidati dal precedente vincitore Noriki Kawasaki, Ming Koon e Michael Choi. Ci si aspetta un'intensa battaglia fino alla fine.

La classe Coppa Shell Am vanta il maggior numero di iscritti, con un totale di 10 partecipanti. C'è grande attesa per vedere se Masato Yoneoka, che ha trionfato in tutte e tre le gare di questa stagione, riuscirà a portare a quattro la sua striscia di vittorie.

Programma. Dopo le sessioni di prove libere di venerdì, Gara 1 è in programma sabato, mentre Gara 2 si svolgerà domenica. Sia sabato che domenica si svolgeranno le qualifiche al mattino e la gara nel pomeriggio.